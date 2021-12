Snapdragon 8 Gen 1: Qualcomm chiede aiuto a TSMC?

A distanza di pochissimo tempo dall'annuncio di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il nuovo SoC di fascia alta che troverà posto sui nuovi smartphone Android top di gamma, si era parlato che l'azienda avesse stretto una collaborazione esclusiva con Samsung per il processo produttivo a 4 nm. Le ultime informazioni pubblicate in rete raccontano però una storia un po' diversa: Qualcomm avrebbe spostato parte della produzione dello Snapdragon 8 Gen 1 anche su TSMC, la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo.

TSMC gestirà la produzione dello Snapdragon 8 Gen 1?

Infatti, secondo alcune persone informate dei fatti e protette dall'anonimato, il colosso americano non sarebbe rimasto entusiasta dei risultati offerti da Samsung per quanto riguarda la produzione dei chip mobile di fascia alta. Per tale motivo gli executive di Qualcomm avrebbero deciso di rivolgersi anche a TSMC per assicurarsi così alti volumi di produzione in vista dell'incredibile domanda da parte dei più importanti OEM del settore.

Il processo produttivo a 4 nm di TSMC, come si sa, conferirebbe una maggiore efficienza di consumi e di prestazioni rispetto a quello di Samsung; a tal proposito, in rete si fa piuttosto preponderante l'idea che gli smartphone muniti dello Snapdragon 8 Gen 1 realizzati da TSMC avranno prestazioni migliori rispetto quelli realizzati da Samsung.

Nel mentre, un nuovo benchmark su Snapdragon 8 Gen 1 ci offre la possibilità di valutare le sue prestazioni rispetto all'ex serie di SoC di fascia alta di Qualcomm.