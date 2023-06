Smasrt TV Panasonic da 65" 4K: oltre 300 euro di sconto

Se stai cercando una Smart TV che offra un’esperienza visiva straordinaria, allora la Smasrt TV Panasonic da 65″ 4K è ciò di cui hai bisogno. E con il mega sconto del 41% su Amazon, questa è un’opportunità da non perdere al prezzo speciale di soli 499,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarla in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Smart TV Panasonic da 65″ 4K: tanta qualità, ad un prezzo ridicolo

La caratteristica fondamentale di questa Smart TV Panasonic è il suo potente processore 4K Studio Colour Engine. Questo processore avanzato è in grado di offrire una qualità d’immagine sorprendente, dando vita a colori brillanti e dettagli nitidi che ti lasceranno senza fiato. Ogni scena sarà resa in modo impeccabile, trasportandoti in un mondo di immagini incredibilmente realistiche.

Ma la Smart TV Panasonic da 65″ 4K non si ferma solo all’immagine. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos, potrai goderti un’esperienza sonora coinvolgente come mai prima d’ora. La ricchezza e la profondità del suono creano un campo sonoro 3D, permettendoti di immergerti completamente nell’atmosfera del contenuto che stai guardando. Che si tratti di film, serie TV o giochi, sarai circondato da un audio di qualità superiore che ti farà sentire al centro dell’azione.

Oltre alle sue prestazioni visive e sonore straordinarie, questa Smart TV Panasonic offre anche una connessione Internet senza problemi grazie al Wi-Fi integrato. Avrai accesso a un’ampia gamma di programmi e contenuti online, tra cui i popolari servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Non avrai mai una carenza di opzioni quando si tratta di trovare qualcosa da guardare.

La tecnologia Dolby Vision è un’altra caratteristica notevole di questa Smart TV Panasonic. Con l’utilizzo di metadati dinamici, Dolby Vision assicura che ogni scena sia resa in modo perfetto in termini di colore, contrasto e luminosità. Ciò si traduce in immagini incredibilmente realistiche e dettagliate, offrendoti una qualità visiva superiore in ogni momento.

In termini di design, la Smart TV Panasonic da 65″ 4K si presenta con dimensioni eleganti e compatte. Con una base solida, le dimensioni con base sono di 1452x904x295mm e il peso di 20 kg. Inoltre, è compatibile con lo standard di montaggio VESA, consentendoti di installarla facilmente sulla parete, se preferisci.

In conclusione, la Smart TV Panasonic da 65″ 4K è un’opzione eccellente per chi cerca un’esperienza visiva e sonora eccezionale. Approfitta subito di questo incredibile sconto del 41% su Amazon e acquistala al prezzo competitivo di soli 499,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.