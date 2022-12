Smartwatch da CAPOGIRO: il regalo te lo fa lui a soli 26€ (-62%)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch perché già ti sei fatto spoiler e sai che non lo avrai da scartare in questo Natale, non ti preoccupare. Ho scovato il modello perfetto per te e costa pochissimo.

Grazie al ribasso del 62% ti porti a casa un prodotto di prima qualità pagandolo appena 26€. Non hai un minuto da perdere quindi completa l’acquisto ora su Amazon.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch unico nel suo genere: al polso è un lusso

Voglio parlarti di ASWEE Smartwatch, l’orologio intelligente che non può che rapire il tuo sguardo a prima vista.

Molto elegante e alla moda, perfetto se vuoi un accessorio che si adatti a qualsiasi look, non è tutto fumo e niente arrosto perché al suo interno è pieno colmo di tecnologie all’avanguardia.

Con lui potrai tenere sotto controllo la tua attività fisica giorno per giorno, grazie ai sensori integrati che ti permettono di monitorare il numero di passi effettuati, le calorie bruciate e la qualità del sonno. Inoltre, potrai ricevere notifiche direttamente sul tuo polso e avere sempre sotto controllo l’ora, la data e la previsione del tempo.

Ma non è tutto: hai a disposizione 25 modalità di allenamento e sensori dedicati anche alla salute come per il sonno e la frequenza cardiaca. Conta che il display è ampio a colori, inutile dirti che lo puoi personalizzare a piacimento.

Insomma, ASWEE Smartwatch è un orologio all’avanguardia che ti offre una grande varietà di funzionalità, tutte racchiuse in un design elegante e pratico.

Non te lo perdere in offerta su Amazon e portalo a casa ora a soli 26€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.