Uno smartwatch Xiaomi a meno di 45 euro: WOW

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è uno smartwatch versatile e completo, ideale per chi cerca un dispositivo compatto e funzionale per il monitoraggio della salute e delle attività fisiche. Non solo, è anche economico, perfetto per chi cerca un orologio tech adatto alla vita quotidiana. È l’ideale per gli appassionati di fitness grazie alle oltre 150 modalità di allenamento disponibili, che permettono di monitorare le proprie attività fisiche in modo dettagliato. In sconto su Amazon a soli 44,26 euro rappresenta un ottimo compromesso tra tecnologia, funzionalità e prezzo.

Le caratteristiche dello smartwatch Xiaomi in offerta

Questo smartwatch Xiaomi presenta un display AMOLED da 1,96 pollici con una risoluzione di 410 x 502 pixel e un rapporto schermo-corpo del 75,8%, offrendo un’interfaccia ampia e nitida. La cassa è realizzata in plastica NCVM, molto leggera. Redmi Watch 5 Lite è dotato di un sistema di posizionamento satellitare GNSS integrato, che supporta cinque sistemi indipendenti (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou e QZSS), permettendo un rilevamento preciso della posizione senza la necessità di portare lo smartphone.

La connettività Bluetooth 5.3 dello smartwach Xiaomi consente di ricevere chiamate con riduzione del rumore grazie ai due microfoni e un altoparlante integrato. La batteria da 470 mAh garantisce un’autonomia fino a 18 giorni in modalità di utilizzo tipica.

Questo smartwatch include sensori per il monitoraggio del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, oltre a un accelerometro e un giroscopio. Offre più di 150 modalità di allenamento, rendendolo ideale per chi pratica sport diversi. Inoltre, monitora lo stress e la qualità del sonno, fornendo dati utili per migliorare lo stile di vita.

Non solo, è certificato 5ATM, il che significa che è resistente all’acqua e può essere utilizzato per nuotare in piscina. Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS, compatibile con smartphone Android 8.0 e iOS 12.0 o successivi. Costa solo 44,26 euro, prezzo piccolo che lo rende un dispositivo davvero interessante.