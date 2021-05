Sei alla ricerca di uno smartwatch completo ed economico, che non sia però una delusione? Prova UMIDIGI Uran, che è dotato di GPS integrato e ora da Amazon porti a casa a 29,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi disponibili.

Smartwatch con GPS in super offerta su Amazon

Il wearable perfetto per chi fa sport, proprio perché dotato di GPS e in grado di riconoscere 17 tipi di workout, ma adatto praticamente a chiunque desideri avere un assistente da polso. Infatti, nonostante la vocazione per il monitoraggio dell’attività fisica sia la sua killer feature, a questo dispositivo si potrà chiedere molto di più.

Ad esempio, oltre al classico sensore per misurare il battito cardiaco, questo device dispone anche del sensore di saturazione dell’ossigeno nel sangue: una caratteristica per niente comune in questa fascia di prezzo. Ancora, non mancano feature come il controllo della qualità del sonno e anche dell’andamento del ciclo mestruale, in caso di utilizzo da parte di una donna.

Insomma, uno smartwatch spettacolare, che non penseresti mai di poter avere a questo prezzo. Infatti, UMIDIGI Uran puoi pagarlo 29,99€ solo grazie alla promozione lampo del momento. Quello che devi fare è spuntare il coupon sconto del 40% prima di mettere il prodotto nel carrello, direttamente su Amazon.

Le spedizioni sono rapide e gratis per i clienti Prime. Gli sconti e le promozioni non ti bastano mai? I migliori li trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch