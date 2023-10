Smartwatch Suunto 5 Peak, con GPS e batteria super al 25% in MENO

Se sei uno sportivo o comunque vuoi tenere sotto controllo il tuo stato di salute, allora sarai sicuramente felice di conoscere questa promozione che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Suunto 5 Peak a soli 149 euro, invece che 199 euro.

Grazie a questo sconto del 25% puoi risparmiare ben 50 euro sul totale. Tieni presente che è un ritorno al prezzo più basso di sempre, per cui dovrai essere velocissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 29,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Suunto 5 Peak: comodo, leggero e prezzo hot

Tra le tante caratteristiche eccellenti di questo smartwatch è sicuramente degna di essere menzionata la grande comodità. Ha un cinturino in morbido silicone che non fa sudare il polso e ti permette di tenerlo anche mentre dormi senza che ti dia fastidio. Il display rotondo, con ghiera in acciaio inossidabile da 43 mm, è perfettamente visibile anche alla luce del sole ed è molto fluido e sensibile al tocco.

Può monitorare in tempo reale le calorie che bruci durante gli allenamenti, conta i passi, la frequenza cardiaca e l’ossigenazione nel sangue. È anche in grado di monitorare il sonno e il livello di stress. Ha moltissimi profili sportivi precaricati e il GPS integrato con cui puoi tracciare con precisione il percorso che fai. Inoltre ha una mega batteria che dura fino a 100 ore a pieno regime.

Se vuoi metterti al polso uno smartwatch fantastico senza spendere un’esagerazione sicuramente questo dev’essere tuo. Quindi dirigiti subito su Amazon e acquista Suunto 5 Peak a soli 149 euro, invece che 199 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

