Smartwatch sportivo in offerta lampo Amazon: ti bastano 40 euro

Se sei alla ricerca di uno smartwatch economico ma funzionale, non perdere l’offerta lampo su Amazon per lo smartwatch Bengux.

Si tratta di un orologio fitness uomo e donna che offre numerose funzioni pratiche e un design elegante. Puoi acquistarlo a soli 40 euro invece di 59,99, grazie all’offerta lampo disponibile soltanto per oggi.

Smartwatch in offerta lampo: scopri le sue funzioni

Lo smartwatch Bengux ha uno schermo touch screen da 1,39 pollici con una risoluzione ad alta definizione e 4 livelli di luminosità. Puoi scegliere tra 5 temi operativi e 100 quadranti personalizzati per adattare lo smartwatch al tuo stile e alle tue esigenze. Il cinturino è in silicone morbido e resistente all’acqua, grazie alla certificazione IP68 che ti permette di indossare lo smartwatch anche sotto la doccia o in piscina.

Il dispositivo ti aiuta a monitorare la tua salute e la tua attività fisica in modo semplice e accurato. Puoi misurare la tua frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e le calorie bruciate. Puoi anche scegliere tra 25 modalità sportive per registrare i tuoi allenamenti e visualizzare i tuoi progressi. Inoltre, lo smartwatch ti avvisa delle chiamate, dei messaggi e delle notifiche delle app che hai sul tuo smartphone, tramite una connessione Bluetooth.

L’indossabile dispone inoltre di altre funzioni utili come il controllo della musica, le previsioni del tempo, il promemoria sedentario, la sveglia, il cronometro e il conto alla rovescia. La batteria ha una durata di circa 7 giorni con un uso normale e si ricarica in circa 2 ore tramite un cavo magnetico incluso nella confezione.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito lo smartwatch Bengux su Amazon a un prezzo stracciato. Con questo prodotto potrai avere un orologio intelligente che ti accompagna nella vita di tutti i giorni e ti aiuta a migliorare il tuo benessere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.