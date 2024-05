Smartwatch a SOLI 29€ che fa tutto, anche chiamate dal polso (Amazon)

Vorresti poter rispondere alle chiamate direttamente dal tuo orologio digitale senza usare lo smartphone? Allora non perderti questa occasione straordinaria che trovi solo su Amazon. Oggi puoi mettere nel tuo carrello questo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro.

Ebbene sì, non è un sogno e non ci sono errori di scrittura. Siamo di fronte a uno sconto incredibile del 70% che ti permette di risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale. E avrai un wearable al polso con tantissime funzioni per le attività quotidiane, per il fitness, le notifiche e tantissimo altro. Non c’è davvero tempo da perdere perché un’occasione così sparirà a momenti.

Smartwatch dei sogni spendendo pochissimo

Con questo smartwatch puoi fare veramente di tutto grazie ad esempio ai suoi 140 profili sportivi per mantenerti in forma. Riesce a monitorare i passi, i km che percorri, le calorie che stai bruciando e tanto altro, tutto in tempo reale. Ha un sensore molto preciso che ti consente anche di monitorare l’ossigeno nel sangue e il battito del cuore.

Inoltre è resistente all’acqua con certificazione di grado IP68 e quindi lo puoi usare mentre nuoti al mare o in piscina. Ha un bellissimo display molto sensibile da 1,85 pollici dove potrai leggere le notifiche e impostare i tantissimi quadranti disponibili. E poi, grazie a un microfono e a un altoparlante incorporato puoi effettuare chiamate direttamente dal polso.

Affrettati perché come ti dicevo a un prezzo così basso un dispositivo del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno a breve. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.