Smartwatch senza LIMITI: ti stupisce ogni giorni che passa (35€)

Per acquistare lo SmartWatch dei tuoi sogni non hai bisogno di spendere una cifra con più zeri, non quando hai a disposizione una promozione come questa su Amazon.

Non ci sono parole per descrivere quanto sia fantastico questo Blackview X1, una volta che te lo metti al polso credimi non vorrai più toglierlo da dosso. Se poi realizzi che lo paghi appena €35,99 grazie al ribasso il 28%, so già che ti stai accingendo a cliccare su quel “acquista ora”.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai benefici riservati ai clienti con abbonamento Prime.

Uno smartwatch che non ha paura di stupire: Blackview X1 è qui per te

Con un design curato nei minimi particolari, questo Smartwatch al polso fa proprio un bel figurone. Infatti non solo sembra un orologio classico a prima vista, ma con i materiali che sono stati impiegati per la sua realizzazione ti regala un'esperienza Premium a tutti gli effetti.

Ha una cassa rotonda in cui è custodito un display ampio ma soprattutto a colori e dalla luminosità elevata. Infatti ti basta una semplice occhiata per poter sapere cosa succede all'interno del tuo corpo.

Grazie ai sensori intelligenti integrati al suo interno tieni sotto controllo sia il tuo stato di salute che l'attività fisica che svolgi. In modo particolare, hai a disposizione nove modalità per lo sport e funzioni come il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno e tanto altro ancora.

Conta che è completamente impermeabile quindi non hai bisogno di toglierlo quando entri a contatto con l'acqua e che ha una batteria che dura fino a 45 giorni. Non può che essere un successo, poi, il fatto che sia dotato altresì di notifiche Smart.

Non tardare acquista subito il tuo nuovo Smartwatch su Amazon beneficiando di un ribasso del 28%: l'ordine lo ricevi a casa in 1 o 2 giorni dopo averlo pagato appena €35,99. Ti informo che oltre al cinturino preinstallato, te ne arriva un secondo in confezione completamente regalato.