Smartwatch ricco di funzionalità ad un prezzo irrisorio, tuo al 50%

Lo Smartwatch Molocy è in assoluto un compagno indispensabile se cerchi di migliorare il tuo stile di vita e monitorare l’attività fisica. Attraverso l’ampio display puoi sfruttare fino a 25 modalità sportive diverse, scegliendo quella più adatta alle tue esigenze in ogni momento

In questo momento lo trovi in offerta su Amazon a soli 29,98€, con uno sconto del 50%, il che lo rende davvero un ottimo investimento per il tuo benessere. Non te lo perdere per nessuna ragione al mondo.

Se sei un utente Prime, puoi approfittare anche della spedizione rapida e gratuita.

Monitoraggio della salute e notifiche smart con il nuovo smartwatch che metti al polso

Lo Smartwatch Molocy, a differenza delle classiche band disponibili sul mercato, non si limita soltanto a tenere traccia delle tue attività sportive, ma ti offre anche alcune funzionalità estremamente utili. Con il cardiofrequenzimetro e il monitoraggio costante dell’ossigeno nel sangue (SpO2), puoi avere sempre sotto controllo il tuo stato di salute.

Non solo lo indossi ma non te lo levi neanche più. Come mai dico questo? Grazie alla certificazione di impermeabilità IP68, quest’ultimo è protetto dalla polvere ed è a prova di schizzi.

Grazie alle notifiche di chiamate e messaggi, il tuo assistente ti permette di restare sempre connesso al tuo smartphone, anche quando non lo hai a portata di mano. Il cronometro integrato e il contapassi, inoltre, ti potrebbero tornare estremamente utili nel corso di una passeggiata o delle tue sessioni di allenamento quotidiano.

