Smartwatch ‎RAFFINATO con design made in Italy: già tuo a 49€

Uno smartwatch con design italiano, elegantissimo e dotato di tutte le funzioni che solitamente troveremmo a bordo di unità ben più costose. Non c’è miglior descrizione per l’orologio smart di ‎Florence Marlen, un prodotto consigliatissimo per chiunque ricerchi prestazioni al top senza dimenticare l’impatto estetico: raffinatezza al polso.

Fai in fretta, prima che la promozione termini: effettua subito il tuo acquisto su Amazon e, merito di un gradito sconto del 29%, lo smartwatch ‎Florence Marlen sarà tuo con poco più di 49 euro invece di 69 euro.

Prezzo stracciato per lo smartwatch ‎Florence Marlen

Florence Marlen è da sempre sinonimo di qualità e raffinatezza: il Made in Italy è pienamente espresso in uno smartwatch che non passerà mai inosservato. La batteria integrata ti consentirà di averlo al polso per un’intera settimana. Stiamo inoltre parlando di un orologio impermeabile, che potrai indossare ovunque. Uno smartwatch completo anche dal punto di vista tecnico: connettività Bluetooth, accelerometro, sensore ottico, touch-screen ed il sistema operativo Florence Marlen OS. Non dimenticare poi le tantissime funzioni disponibili: misuratore pressione sanguigna, misuratore ossigenazione sanguigna, 4 modalità di allenamento sportivo, controllo remoto della fotocamera, controllo remoto della musica, cronometro, monitoraggio del sonno, sveglia. Avrai inoltre la possibilità di controllare le notifiche di WhatsApp, Facebook, Instagram e potrai chiaramente gestire le telefonate.

Cogli al volo l’occasione, le unità disponibili stanno già terminando! Metti nel carrello il tuo nuovo smartwatch ‎Florence Marlen: oltre a risparmiare ben 20 euro, lo riceverai a casa presto e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.