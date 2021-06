UMIDIGI Uwatch2 non è uno smartwatch a caso, di dubbia provenienza, è un ottimo wearable e soprattutto ora su eBay è quasi gratis. Lo prendi a 11,69€, ma solo se sei velocissimo: mette il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10PERTE”.

Le spedizioni? Assolutamente gratis, dall'Italia! L'unico problema? Pochi pezzi disponibili, a questo prezzo finirà immediatamente.

Eccellente smartwatch a prezzo ridicolo su eBay

Se conosci UMIDIGI, il brand, allora sai già che ho scovato un affare assurdo. Se non lo conosci, allora lascia che ti racconti perché questo marchio merita. Semplicemente, si tratta di una compagnia che esiste da molto tempo nel settore dell'elettronica di consumo ed è apprezzatissima dai tech addicted per un unico motivo: punta tantissimo sulla qualità a prezzo ridotto, tagliando sui costi di pubblicità. Il passaparola è alla base di tutto: agli utenti il prodotto piace e quindi poi lo consigliano.

Del resto, tu stesso consiglierai il tuo UWatch2 dopo averlo provato per qualche giorno: un wearable bello e completo, che ti arriva a casa a prezzo irrisorio; sembra impossibile e invece lo è, ma attento: comunque il prezzo di circa 11€ è disponibile solo ora, in occasione di un'offerta abbastanza assurda. Di solito, lo pagheresti poco più del doppio.

Le caratteristiche principali di questo gioiellino gli permettono di non dover invidiare alcun altro modello più costoso. Non manca infatti di essere un ottimo assistente per le notifiche, un eccellente personal trainer (grazie a diverse modalità sportive) e anche un utile monitor per la salute (c'è il sensore per il battito cardiaco e altre feature dedicate).

Tutto qui? Potrebbe bastare, ma aggiungo un corpo in metallo, con un display da 1,3″ protetto da un vetro curvo 2,5D. Questo smartwatch è l'affare eBay nascosto di oggi e se sei un vero cacciatore di offerte, non esiterai a farlo tuo subito. Come? Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10PERTE”.

Non dimenticare: spedizioni gratis dall'Italia! Ti piacciono queste chicche? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch