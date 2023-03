Smartwatch Popglory oggi tuo a soli 39,99 € solo su Amazon(-33%)

Stai cerando lo smartwatch che possa fare al caso tuo? Allora non perderti assolutamente questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon. Si tratta di un fantastico smartwatch Popglory che oggi può essere tuo al prezzo super scontato di soli 39,99 €. Ad un prezzo così basso potrai averlo solamente approfittando subito dello sconto pazzesco del 33%.

Utilizzando il nuovo orologio con assistente vocale per chiamate Bluetooth potrai chiamare chi vuoi e ascoltare la tua musica preferita semplicemente utilizzando l’altoparlante incorporato dell’orologio. In tuo nuovo smartwatch sarà in grado di ricevere messaggi da applicazioni come WhatsApp e Facebook.

Così facendo potrai tenere le mani libere e non dovrai necessariamente stare al telefono tutto il tempo per poter visualizzare le notifiche che ti arrivano. Il display è molto grande poiché ha una grandezza di 1,85 pollici e potrai personalizzare il suo stile.

L’orologio è dotato di un touch screen ad alta definizione, sul quale potrai visualizzare i dati senza alcun problema anche alla luce del giorno, grazie alla luminosità regolabile su 4 livelli.

Provvisto di un cinturino in metallo, il tuo nuovo smartwatch avrà un look impeccabile e all’ultima moda. Non manca il cinturino in silicone che sarà sicuramente molto delicato sulla tua pelle e comodo da indossare soprattutto mentre pratichi sport.

Potrai tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca, la misurazione dell’ossigeno nel sangue e registrare la distanza giornaliera, i passi e le calorie che consumi durante il giorno. Utilizzando l’app GloryFit potrai consultare gli andamenti di questi parametri in ogni momento. Non mancano altre numerose funzioni tra le previsioni del tempo, controllo della musica, timer, cronometro e molto altro ancora.

Dunque un prodotto eccezionale ad un prezzo imperdibile. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare lo smartwatch Popglory con schermo da 1,85 pollici al prezzo TOP di soli 39,99 €. Lo sconto del 33% potrebbe finire a breve, affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.