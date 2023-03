Smartwatch per Android da 1,69" oggi con SCONTO FOLLE del 58%

Cerchi il regalo adatto da fare alla tua migliore amica appassionata di fitness? Avresti bisogno di un dispositivo che possa seguirti nei tuoi allenamenti quotidiani? Allora non puoi non approfittare di questa offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questo fantastico smartwatch per Android da 1,69 pollici al prezzo assolutamente imperdibile di soli 25,49 €. Questo dispositivo da polso può essere tuo al prezzo così basso solamente se approfitterai immediatamente dello sconto del 58%.

Con poco più di 25 euro, potrai acquistare uno smartwatch eccezionale che dotato di un schermo a colori full touch HD TFT da 1,69 pollici con una risoluzione di 240 x 280p. Grazie all’ampiezza dello schermo, potrai leggere in maniera estremamente chiara i messaggi e le informazioni sul tuo nuovo smartwatch. Potrai personalizzare l’interfaccio dell’orologio fitness anche caricando le tue foto preferite attraverso l’apposta app.

Questo fitness watch è provvisto di sensori ottici intelligenti integrati, basso consumo energetico e alta precisione. I sensori di tracciamento ottico integrati saranno in grado di monitorare il sonno e la frequenza cardiaca 24 ore al giorno, concentrandosi sul battito cardiaco e tenendo sotto controllo il tuo stato di salute per, eventualmente, migliorare il tuo stile di vita.

Estremamente utile sia se svolgi attività fisica all’aperto che al chiuso, questo smartwatch ti permetterà di utilizzare diverse funzioni tra cui il conta passi, la distanza che percorri e le calorie che consumi durante il giorno. Per te che sei uno sportivo, potrai scegliere tra 22 modalità sportive differenti, come ad esempio camminata, corsa, ciclismo, nuoto, salto, badminton, basket, calcio e molto altro ancora.

Con impermeabilità IP68, questo orologio smart è provvisto di una batteria da 200 mah ad alta capacità e può durare per 5-8 giorni e standby fino a 10-15 giorni. Dunque un prodotto ottimo da non perdere a questo prezzo: corri su Amazon e acquista questo smartwatch per Android da 1,69 pollici a soli 25,49 € grazie allo sconto del 58%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.