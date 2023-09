Smartwatch PAZZESCO: risponde alle chiamate e ha 112 profili sport

È da un po’ che stai guardando le offerte per acquistare un wearable che abbia tante funzioni disponibili senza spendere un’esagerazione? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Hoxe Gloryfit a soli 29,99 euro, anziché 49,99 euro.

Grazie a questo sconto del 40% potrai risparmiare ben 20 euro sul totale. Soprattutto metti al polso un fantastico smartwatch che possiede tantissimi profili sportivi per tenerti in forma. È resistente all’acqua, ha una batteria che dura lungo e potrai effettuare e rispondere alle chiamate.

Smartwatch che costa pochissimo e fa di tutto

Questo wearable ha un rapporto qualità prezzo decisamente vantaggioso. Si presenta con un bellissimo display touch da 1,85 pollici molto luminoso e perfettamente visibile anche la luce del sole. Potrai scegliere tra 100 quadranti differenti e personalizzarli come vuoi, caricando anche un’immagine. Il cinturino in morbido silicone non fa sudare il polso ed è molto leggero.

Potrai ricevere notifiche e leggerle direttamente sullo schermo quando è connesso al tuo smartphone. E grazie a un microfono un altoparlante incorporato puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP68 e possiede ben 112 modalità sportive. Inoltre dotato di una batteria ottimizzata che offre fino a 7 giorni con una singola ricarica.

A questo prezzo non puoi assolutamente trovare un dispositivo migliore. Però devi essere veloce perché le unità disponibili spariranno in un soffio. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo smartwatch Hoxe Gloryfit a soli 29,99 euro, anziché 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.