Smartwatch OPPO con 14 giorni di autonomia e ricarica fulminea (54€)

OPPO Watch Free è un potente smartwatch che offre numerose funzionalità per monitorare il tuo benessere fisico ed i progressi compiuti durante gli allenamenti sportivi. Design moderno ed impeccabile qualità costruttiva, a cui si unisce una lunga autonomia in fase di utilizzo. Da non perdere a questo prezzo.

La promozione terminerà a breve, non ti resta molto tempo: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 45%, lo smartwatch OPPO sarà tuo con circa 54 euro invece di 99 euro.

Miglior smartwatch OPPO in offerta su Amazon

Il display AMOLED da 1,64 pollici montato sullo smartwatch assicura una perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole: schermo in formato 2.5D rinforzato per resistere efficacemente ad urti, cadute e graffi. Oltre 40 quadranti preinstallati fra cui poter possibile scegliere ed autonomia in fase di utilizzo che raggiunge le due settimane: va sottolineata anche la presenza del sistema di ricarica rapida.

Con lo smartwatch OPPO avrai al tuo servizio più di 100 modalità di allenamento, dal nuoto alla corsa, con monitoraggio del battito cardiaco e delle calorie bruciate. Anche la qualità del tuo sonno verrà analizzata minuziosamente, con report dettagliati per quanto concerne ad esempio il livello di russamento e la conseguente rilevazione di possibili problemi respiratori.

Fai in fretta, prima che sia tardi, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo OPPO Watch Free: potrai risparmiare 45 euro e riceverai lo smartwatch direttamente a casa senza costi aggiuntivi per la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.