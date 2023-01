Smartwatch con oltre 100 quadranti e mini giochi a 33€ su Amazon

Se vuoi uno smartwatch unico, che oltre alle classiche funzioni abbia anche qualcosa in più per passare il tempo, allora questa è l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Riversong Motive 3C a soli 33,59 euro, anziché 41,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto del 20% e scegli la colorazione che preferisci tra le due disponibili. Metti al polso uno smartwatch molto particolare, con tantissime funzioni per allenarti e tenerti in forma. Tieni traccia del tuo stato di salute e rilassati con dei mini giochi divertenti.

Riversong Motive 3C: lo smartwatch perfetto a un ottimo prezzo

Riversong Motive 3C ha uno schermo in vetro temperato 2,5 D rotondo da 1,28 pollici che s’illumina con il movimento. Ha un morbido cinturino in silicone che non fa sudare il polso ed è molto leggero. È resistente all’acqua con certificazione IP68. Tra le diverse funzioni può monitorare l’ossigeno del sangue, il battito del cuore e le varie fasi del sonno. Potrai scegliere tra 8 modalità sportive preimpostate come corsa, ciclismo e yoga.

La connessione Bluetooth è stabile e ha un ampio raggio fino a 10 metri con il tuo dispositivo. Puoi scegliere uno degli oltre 100 quadranti disponibili per avere lo stile che più ti rappresenta. È compatibile per iOS e Android e ha una batteria da 200mAh che gli permette di durare fino a 10 giorni di uso tipico e per 30 giorni in standby. Potrai controllare le tracce musicali direttamente dal tuo polso e addirittura giocare a qualche titolo divertente nei momenti di svago.

Riversong Motive 3C a soli 33,59 euro, anziché 41,99 euro, applicando il coupon in pagina.

