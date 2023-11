Smartwatch con microfono integrato per le chiamate a SOLI 29€

Hai sempre desiderato avere un orologio digitale che ti permetta, oltre a tenere traccia del tuo stato di salute, di fare anche chiamate? Allora non perdere questa offerta. Vai subito su Amazon metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Come puoi vedere già il prezzo originale non era altissimo ma adesso è da prender al volo, senza nemmeno pensarci. Dunque fai veloce e risparmia ben 20 euro sul totale. Con quest wearable al polso puoi farci praticamente di tutto, dallo sport alle attività quotidiane.

Smartwatch con tante impostazioni a mini prezzo

Diamo uno sguardo insieme alle specifiche, oltre al prezzo vantaggioso, che lo rendono un ottimo acquisto:

Design: ha un display perfettamente visibile e colorato da 1,8 pollici con un tocco sensibile e potrai scegliere tra più di 100 quadranti. Il cinturino di silicone è comodo e resistente.

App di fitness : portai avvalerti di oltre 100 modalità sportive integrate per rimanere in forma e, mentre le svolgi, puoi tenere traccia del tuo corpo. Monitora l’ossigeno nel sangue, il battito del cuore e le varie fasi del sonno.

: portai avvalerti di oltre integrate per rimanere in forma e, mentre le svolgi, puoi tenere traccia del tuo corpo. Monitora l’ossigeno nel sangue, il battito del cuore e le varie fasi del sonno. Notifiche e chiamate: la cosa più importante è sicuramente la possibilità di ricevere notifiche di e-mail, messaggi social e di poter rispondere alle chiamate.

Con una spesa ridicola oggi ti porti a casa un wearable eccezionale. Quindi non aspettare che l’offerta scada, vai adesso su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.