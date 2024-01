Smartwatch in super offerta: tanta tecnologia al polso a meno di 20€

Questo smartwatch brandizzato Ddidbi è un dispositivo versatile che offre molteplici funzionalità per migliorare la tua esperienza di comunicazione, monitorare la tua salute e semplificare la tua vita quotidiana. Oggi è il protagonista di un’offerta imperdibile di Amazon: grazie al coupon del 50% può essere tuo a solamente 19,99€. Ti consigliamo di fare in fretta, perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Dotato di microfono integrato e altoparlante ad alta fedeltà, ti consente di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, rendendo le tue comunicazioni più comode e accessibili. Riceverai notifiche istantanee da varie app come Facebook, Twitter e WhatsApp, garantendo una comunicazione senza interruzioni anche mentre sei in movimento.

Il dispositivo presenta uno schermo touchscreen TFT da 1.85 pollici con risoluzione 240 x 280, che offre una chiara leggibilità anche in condizioni di luce intensa. Puoi personalizzare il quadrante dell’orologio tra oltre 100 opzioni disponibili, esprimendo la tua unica personalità attraverso il design del tuo smartwatch.

Questo device non è solo un dispositivo di comunicazione, ma anche un assistente per l’attività fisica. Con supporto per oltre 100 modalità di allenamento, tra cui tennis, corsa, ciclismo e nuoto, ti aiuta a monitorare i tuoi progressi fitness e a registrare informazioni come passi, calorie bruciate e distanza percorsa. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 40 metri, consentendoti di utilizzarlo anche durante l’attività fisica intensa o sotto la pioggia.

Per quanto riguarda la salute, lo smartwatch monitora costantemente la tua frequenza cardiaca 24 ore su 24 e traccia automaticamente il tuo modello di sonno, aiutandoti a comprendere meglio le tue abitudini di sonno e a migliorare la qualità del riposo. È importante sottolineare che queste funzioni sono a scopo informativo e non sostituiscono il parere medico.

La batteria da 280mAh garantisce fino a 7 giorni di utilizzo e circa 15 giorni di standby con una sola ricarica di 2 ore tramite la tecnologia di ricarica magnetica.

Lo smartwatch Ddidbi è un compagno affidabile che ti aiuta a rimanere connesso, monitorare la tua salute e gestire le tue attività quotidiane in modo più efficiente e conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo fenomenale!

