Smartwatch in super offerta: su Amazon il prezzo crolla a soli 17,91€

Questo smartwatch unisex è in offerta su Amazon a solamente 17,92€. Questo device è dotato di una vasta gamma di funzionalità che lo rendono un compagno ideale per il fitness e la vita quotidiana.

Con questo smartwatch avrai sempre tutta la tua vita digitale a portata di polso, potrai ricevere notifiche da diverse app social come Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter, permettendo di rimanere sempre connessi e aggiornati senza dover controllare il telefono. E’ anche possibile rispondere alle chiamate in arrivo direttamente dallo smartwatch grazie alla funzione di risposta vivavoce, rendendo la gestione delle comunicazioni ancora più comoda e immediata.

Con uno schermo touch da 1,85 pollici, questo smartwatch offre un’eccellente qualità dell’immagine e un uso più agevole. È possibile personalizzare il quadrante dell’orologio utilizzando l’app dedicata, che ti permette di scegliere il tuo stile preferito tra una vasta gamma di opzioni e con estrema facilità.

Grazie alle modalità sportive multiple, questo smartwatch è adatto a una vasta gamma di attività fisiche, tra cui camminare, correre, andare in bicicletta, pallacanestro, calcio e molte altre. La funzione di tracciamento delle attività registra in modo accurato i dati relativi alla frequenza cardiaca, al sonno e all’ossigeno nel sangue, fornendo analisi in tempo reale dello stato di salute e della qualità del sonno.

Questo smartwatch è impermeabile IP67, quindi può essere indossato durante le attività all’aperto e durante il lavaggio delle mani senza preoccupazioni. La batteria ha una durata fino a 10 giorni con una sola carica di 1,5 ore, garantendo un utilizzo prolungato senza interruzioni.

Questo smartwatch versatile e pratico è ideale per chi cerca un dispositivo completo per monitorare la propria attività fisica e rimanere connesso con il mondo esterno. Non farti scappare questa offerta e fa un regalo stupendo alle persone che ami: tanta tecnologia ad un prezzo semplicemente imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.