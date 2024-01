Smartwatch in offerta su Amazon a solo 20,99€: Alexa sempre al polso

Cerchi uno smartwatch per tenere la tua vita digitale sempre a portata di polso ad un prezzo sfacciatamente basso? Ti veniamo in soccorso con un’offerta di Amazon decisamente interessante: questo smartwatch con Alexa integrato è ora disponibile in offerta a soli 20,99€ grazie a un coupon del 30%. Per riscattare la promozione non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questo Smartwatch offre un’esperienza completa, consentendoti di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso e ricevere notifiche dalle tue app preferite come Facebook, WhatsApp e Twitter.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo Smartwatch è l’integrazione di Alexa. Posta domande, imposta promemorie, controlla dispositivi smart e sfrutta altre funzioni vitali come sveglia, cronometro, controllo della musica e molto altro ancora.

Per quanto riguarda la tua salute, questo orologio intelligente monitora continuamente la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, lo stress e la qualità del tuo sonno. Con più di 100 modalità sportive disponibili, è il compagno ideale per il tuo allenamento quotidiano. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rende adatto anche per attività acquatiche.

Lo Smartwatch vanta uno schermo da 1,8 pollici chiaro e vivace, che facilita la lettura delle notifiche e il monitoraggio delle attività. Puoi personalizzare il quadrante con oltre 100 opzioni disponibili e caricare anche una tua foto preferita per rendere il tuo Smartwatch unico e riflettere la tua personalità.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e ottieni ora questo smartwatch con Alexa Integrato per migliorare la tua connettività e il tuo benessere: per pochissimo tempo lo paghi solamente 20,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.