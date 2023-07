Smartwatch in acciaio con chiamate a 14,99€: ERRORE di prezzo

Un clamoroso errore di prezzo o un’occasione d’oro dell’Amazon Prime Day. Di fatto, questo smartwatch puoi prenderlo a 14,99€ appena adesso, se non è già finito: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Non è solo un accessorio alla moda, ma anche un dispositivo altamente funzionale. Supporta la connessione Bluetooth, la risposta alle chiamate e la riproduzione musicale. Grazie al suo microfono e altoparlante di alta qualità, offre un’esperienza di chiamata chiara. Puoi visualizzare il registro delle chiamate e importare l’elenco dei contatti più frequenti per la composizione rapida, semplificando la tua vita e assicurandoti di non perdere nessuna chiamata importante.

Il display touch screen a colori da 1,32″ offre una visualizzazione HD chiara e vivida. Con la funzione di cambio di pagina dell’interfaccia utente della corona rotante, puoi accedere a qualsiasi funzione interna molto rapidamente. Ha più di 100 eleganti quadranti tra cui scegliere, permettendoti di cambiare diversi quadranti per mostrare la tua personalità. Inoltre, questo smartwatch è resistente all’acqua secondo lo standard IP67, quindi non devi preoccuparti di danneggiarlo mentre fai il bagno o nuoti.

Ma non è tutto. Questo smartwatch in acciaio inossidabile può ricevere tutti i messaggi e le notifiche che arrivano sul tuo device. Dispone inoltre di altre potenti funzioni come sveglia, timer, cronometro, promemoria del ciclo femminile, meteo, assistente vocale e non solo.

Per gli amanti dello sport, questo smartwatch offre 20 modalità sportive come corsa, ciclismo, alpinismo, badminton, basket, ecc. Può registrare la velocità, le variazioni della frequenza cardiaca, le calorie bruciate e altri dati relativi agli sport all’aria aperta durante l’allenamento, fornendo dati di riferimento per l’analisi e il miglioramento della salute quotidiana e rendendo più scientifico l’allenamento sportivo.

Infine, questo smartwatch aiuta a monitorare i dati della pressione sanguigna, la SpO2 e la frequenza cardiaca dinamica in modo più accurato ed efficiente durante la giornata, mentre il monitoraggio del sonno può monitorare la qualità del tuo riposo. Registra e analizza in modo intelligente i dati corporei per ricordare di riposare o fare esercizio in modo appropriato.

