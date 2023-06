Smartwatch impermeabile,112 modalità sport, rispondi alle chiamate (34€)

Ti segnalo un’ottima offerta che trovi adesso su Amazon per metterti al polso un wearable eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Per cui non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello lo smartwatch Ddidbi a soli 34,20 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento quindi puoi avvalerti di un ribasso del 5%, più un ulteriore sconto del 10% e soprattutto ti metti al polso un wearable spettacolare. È comodo, impermeabile e ci puoi fare di tutto. Ti potrà accompagnare in tutte le tue attività della giornata. A questo prezzo è un affare da non perdere.

Smartwatch senza limiti a costo minuscolo

Anche se questo smartwatch non è di un brand conosciuto ha delle specifiche tecniche davvero niente male che non deludono affatto. Si presenta con un ampio display touch da 1,85 pollici, molto fluido e perfettamente visibili in qualsiasi condizione di luce. Potrai personalizzare lo sfondo scegliendo tra oltre 100 quadranti disponibili. Ha un cinturino in morbido silicone che lo rende elegante e leggero.

Puoi scegliere una delle 112 modalità sportive integrate per rimanere in forma. Essendo resistente all’acqua con certificazione IP68 lo puoi usare anche mentre nuoti in piscina o al mare. Grazie all’altoparlante e al microfono integrato puoi rispondere alle chiamate direttamente dal tuo smartwatch. E infine ha una batteria che può durare per una settimana con una sola ricarica.

Insomma questo è davvero un dispositivo eccellente che oggi puoi avere a molto meno. Però devi sbrigarti. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo smartwatch Ddidbi a soli 34,20 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.