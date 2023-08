Smartwatch impermeabile con microfono per chiamate a SOLI 20€

Stavi cercando da un po’ di tempo uno smartwatch che, non solo tenesse traccia del tuo corpo, ma con cui puoi anche rispondere alle chiamate? Allora approfitta di questa super offerta di Amazon e completa l’acquisto a soli 20,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice JXT8YNJB al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di uno sconto doppio e quindi risparmiare ben 49 euro sul totale. Inutile dire che a una cifra del genere lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili spariranno in un lampo. Per cui non aspettare che sia tardi.

Smartwatch dalle mille funzioni a pochissimo

Sicuramente il prezzo fa luccicare gli occhi ma non è l’unica cosa che rende questo wearable un ottimo acquisto. Si presenta con un design che ricorda molto Apple Watch, e probabilmente non a caso. Ha un display rettangolare da 1,83 pollici molto luminoso e sensibile. I colori sono vividi ed è visibile anche alla luce del sole.

È impermeabile con certificazione di grado IP57 e quindi lo puoi usare per tutte le attività sportive che vuoi, anche il nuoto. Parlando proprio di quest’ultime, possiede 8 funzioni per il fitness e ha il GPS integrato per tracciare con precisione i tuoi spostamenti. La cosa più interessante comunque rimane la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Funzione che non tutti i brand rinomati hanno.

Insomma questo è sicuramente l’acquisto del giorno e per non perderlo devi fare in fretta. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il tuo smartwatch a soli 20,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice JXT8YNJB al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.