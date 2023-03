Smartwatch IMPERMEABILE con GPS a soli 25€: FOLLIA Amazon

Quando si parla di smartwatch economici si ha quasi la sensazione di doversi “accontentare” in termini di qualità costruttiva e funzionalità disponibili. Non è il caso dello smartwatch Kuizil, oggi in offerta ad un prezzo clamorosamente basso. Questo orologio porta con sé caratteristiche tecniche e software difficili da rintracciare su modelli della stessa fascia di mercato: design elegante, cardiofrequenzimetro, contapassi, impermeabilità e molto altro ancora. Un vero gioiellino.

Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Segui l’istinto e fai la scelta giusta, pensarci troppo sarebbe un grave errore: completa il tuo acquisto su Amazon e, beneficiando di uno sconto pazzesco del 36%, porti a casa questo consigliatissimo smartwatch ad un prezzo di soli 25 euro invece di 39 euro.

Miglior smartwatch da comprare su Amazon con 25€

Lo smartwatch Kuizil monta un efficiente schermo curvo full touch HD IPS da 1,69 pollici. Sono disponibili 6 interfacce utente che potrai anche personalizzare caricando foto a scelta. L’orologio mette al tuo servizio un valido cardiofrequenzimetro ed il monitoraggio completo del sonno, che analizzano benessere e risposo 24 ore su 24.

Grazie a questo smartwatch potrai fare affidamento su 22 modalità sportive, oltre a contare passi, distanza percorsa e consumo calorico sfruttando il GPS integrato durante l’allenamento: questo modello è anche impermeabile. Piena compatibilità con i sistemi operativi Android e iOS. Nessun problema di durata: merito di una batteria che assicura 5-8 giorni di autonomia in fase di utilizzo e 10-15 giorni in standby.

Da menzionare anche il controllo remoto della fotocamera presente sullo smartphone, la ricezione di notifiche ed ancora meteo, musica: insomma, non gli manca davvero nulla. Come prevedibile, sta già andando a ruba: metti subito nel carrello il nuovo smartwatch Kuizil ad un prezzo davvero ridicolo, lo riceverai a casa con spedizione rapidissima e sarà il tuo migliore acquisto della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.