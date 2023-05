Smartwatch impermeabile e con 25 profili sportivi al 40% in MENO

Stai pensando di acquistare uno smartwatch che sia affidabile e preciso nel monitorare il tuo stato di salute ma non vuoi spendere troppi soldi? Allora vai subito su Amazon e acquista lo smartwatch Molocy a soli 29,98 euro, invece che 49,99 euro.

In questo momento dunque puoi beneficiare di uno sconto pazzesco del 40% e avere un notevole risparmio. Soprattutto puoi metterti al polso un dispositivo eccezionale. Puoi tenere costantemente sotto controllo il battito del cuore e l’ossigenazione nel sangue. E puoi fare tanti sport con le relative applicazioni.

Smartwatch Molocy: comodo, leggero e impermeabile

Anche se non siamo di fronte a una marca conosciuta è evidente dalle caratteristiche che è un ottimo prodotto. Lo smartwatch Molocy ha un bellissimo display da 1,69 pollici touch con 4 livelli di luminosità. È perfettamente visibile anche alla luce del sole. È leggero e, grazie al cinturino in morbido silicone, è molto comodo e lo potrai indossare per tutto il giorno senza problemi.

Puoi visualizzare direttamente sullo schermo le chiamate in arrivo, i messaggi e le notifiche di app come WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e tanti altri. Puoi scegliere una delle 25 modalità sportive, ed essendo impermeabile con certificazione IP68, puoi usarlo anche per il nuoto. Da non sottovalutare poi la batteria che è in grado di durare fino a 10 giorni con una sola ricarica.

Approfitta anche tu di questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo smartwatch Molocy a soli 29,98 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.