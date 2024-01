Smartwatch impermeabile con 110 profili sportivi e microfono al 75%

Vuoi metterti al polso un wearable che monitori il tuo stato di salute in tempo reale e ti permetta anche di rispondere alle chiamate senza usare lo smartphone? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 24,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Come puoi vedere adesso puoi avvalerti di uno sconto che taglia il prezzo al 75% e fai un colpaccio. Con questo dispositivo puoi sempre sapere come sta il tuo fisico e puoi tenerti in forma con tante attività sportive e di fitness. E puoi anche fare chiamate direttamente dal polso.

Smartwatch con tante funzioni a prezzo hot

Certamente una delle caratteristiche più importanti è il microfono e l’altoparlante incorporato che ti permettono di rispondere alle chiamate dal polso. E puoi anche usare i comandi vocali per parlare con Alexa. Funzione perfetta quando hai le mani impegnate o quando guidi. Possiede un bel display da 1,38 pollici molto visibile e un cinturino in silicone che offre il massimo del comfort.

È dotato di oltre 100 modalità sportive per restare in forma e mentre le svolgi restituisce i dati del tuo corpo in tempo reale. Inoltre essendo resistente all’acqua con certificazione IP68 lo puoi usare tranquillamente per nuotare. E ha una batteria che dura fino a una settimana con una ricarica completa.

Fai presto perché a questa cifra andrà a ruba. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 24,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.