Smartwatch HASAKEI: grande qualità a un prezzo ottimo

Non accontentatevi di un semplice orologio quando potete avere un ottimo prodotto a un prezzo veramente incredibile. A soli 39,99 euro potrete acquistare il fantastico Smartwatch HASAKEI risparmiando ben il 33%.

Smartwatch HASAKEI: caratteristiche principali

Lo smartwatch HASAKEI è caratterizzato da un grande schermo da 1,7 pollici e una risoluzione di 240×285 pixel per darvi la possibilità di godervi una visione più ampia e chiara. Tramite l’APP avrete la possibilità di modificare lo sfondo grazie agli oltre 170 sfondi presenti e inoltre, supporta anche il quadrante fai-da-te che cambia gli stili ogni giorno. All’interno della confezione troverete due cinturini, uno in silicone e uno in acciaio che potrete alternare e adattare ai vostri outfit.

Tramite l’utilizzo del Bluetooth vi sarà possibile effettuare, rispondere e rifiutare le chiamate sempre e ovunque e tra l’altro è dotato di altoparlanti stereo HiFi a 360° e microfono ENC che vi consentirà di immergervi completamente nelle vostre chiamate in vivavoce. Lo smartwatch è anche dotato di sensore ottico VcareLC11 ad alte prestazioni che vi monitorerà la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue, le ore di sonno e la pressione sanguigna e potrete anche registrare e annotarvi i promemoria delle mestruazioni e di gestione dei preparativi per la gravidanza e dell’ovulazione.

Ottimo anche per lo sport grazie alle 8 modalità presenti con le quali non avrete soltanto i dati dell’allenamento come calorie, passi o distanza, ma anche la possibilità di riprodurre musica, in modo da non annoiarvi. Non manca anche l’impermeabilità certificata IP67 per un uso quotidiano più sicuro. Lo smartwatch è dotato di una batteria da 200 mAh e di un cavo di ricarica rapida con il quale bastano semplicemente 2 ore per ricaricarsi completamente.

Non fatevi sfuggire questa fantastica offerta e acquistate questo smartwatch a un prezzo veramente incredibile, con uno sconto del 33% potrà essere vostro a solo 39,99 euro.

