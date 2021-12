Smartwatch gran lusso in acciaio: prezzo Amazon WOW (62€)

Uno smartwatch spettacolare, bello ed elegante, grazie alla presenza del cinturino in acciaio. Un wearable completo, attento anche alla tua salute, che ora porti a casa a 62€ circa appena da Amazon: completa rapidamente l'ordine e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch super lusso in gran sconto su Amazon

Una cassa circolare, che ospita un ampio pannello touchscreen da 1,3″. Uno spazio più che sufficiente per sfruttare tutte le funzionalità di questo gioiellino. Gestisci dal polso tutte le notifiche in arrivo, ma non limitarti a questo: sarebbe un vero peccato.

Controlla la tua salute grazie alla possibilità di monitorare la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno nel sangue e – ovviamente – il battito cardiaco. Verifica la qualità del riposo notturno e, al momento di allenarti, lascia al polso il tuo wearable.

Tieni traccia delle tue performance, scegliendo fra i diversi tipi di workout disponibili (8 in tutto) quello che preferisci. Insomma, uno smartwatch bello, elegante e lussuoso, ma che non ha problemi a sfoderare il suo cuore tecnologico per affiancarti nel quotidiano.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon, porta a casa questo eccezionale wearable con cinturino in acciaio, a 62€ circa appena. Completa rapidamente l'ordine e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.