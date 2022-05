Smartwatch geniale questo di Haylou, costa meno di 60€ e sfida i BIG

Non c’è niente da dire, questo smartwatch firmato Haylou by Xiaomi ha veramente una marcia in più. Nella fascia economica dei prodotti è il migliore della sua categoria, ma ti dirò, non ha problemi neanche se messo a confronto con modelli ben più noti.

Se a questo punto della tua vita vuoi metterti al polso un prodotto che sia eccellente, credimi, con questo non puoi che rimanere soddisfatto in tutto e per tutto. C’è anche un coupon che ti fa risparmiare, quindi collegati su Amazon al volo, lo paghi solamente 56,99€ e non te ne separi più.

Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime attivo sul tuo account.

Smartwatch Haylou, completo di tutto a partire dall’estetica

Il cinturino sgargiante e diverso dal solito abbinato a questo quadrante rettangolare e con un display AMOLED degno di nota rendono questo smartwatch Haylou perfetto per ogni occasione. Bello da guardare, non è tutto fumo e niente arrosto perché anche in termini di funzioni ti soddisfa.

A partire dai sensori che trovi al suo interno, lui ti permette di tenere sotto controllo sia le attività sportive ma anche come stai. Infatti ha un cardiofrequenzimetro, misura i livelli di ossigeno nel sangue e puoi scegliere tra 105 modalità di allenamento diverse. Ogni tuo desiderio è possibilità.

Ovviamente lo puoi personalizzare come meglio credi, non hai bisogno neanche dello smartphone se lo utilizzi quotidianamente visto che ha le notifiche smart ed è compatibile sia con sistema Android che iOS. Un passo vincente.

Per non parlare della batteria che dura praticamente un’infinità con una sola carica.

Insomma, talmente è eccezionale che non devi neanche togliertelo dal polso visto che è impermeabile. Questo Smartwatch Haylou sa il fatto suo ed è per questo che te lo suggerisco a pieni voti. Le spedizioni sono gratuite e il coupon ti fa risparmiare, pensaci bene perché è un’occasione unica. Se sei interessato devi cliccare ora sulla pagina Amazon, per 56€ è quello che ti meriti di avere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.