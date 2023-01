Smartwatch GENIALE: conveniente ma solo per pochissimo tempo

Se sei alla ricerca di uno smartwatch che non ti faccia spendere un accidente ma che, allo stesso tempo ti dia tutto quello di cui hai bisogno cosa stai aspettando? Devi mettere al polso questo gioiellino.

Non ti stupire se lo porti a casa con appena 29,99€ perché è tutto merito del ribasso del 57% su Amazon. Non perdere un secondo in più e portalo a casa immediatamente.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch per lui e per lei: una volta che lo indossi non lo togli più

Completo di qualunque impostazione e funzione tu sia in cerca, questo smartwatch è un vero lusso da mettere al tuo polso. Oltre ad essere disponibile sia in colorazione nera che rosa, lo abbini sempre e comunque e poi lo personalizzi persino.

Display a colori e brillante per leggere sempre quello di cui hai bisogno con una sola occhiata. Dopotutto con i sensori che ha al suo interno, lui è capace non solo di tenere sotto controllo il tuo allenamento con ben 24 modalità ma anche la tua salute. Frequenza cardiaca, sonno, stress e tanto altro ancora.

Con uno swipe del dito giri nel menù e consulti la tua vita quotidiana grazie alle notifiche smart che non te ne fanno perdere una. Non ti preoccupare perché è compatibile sia con Android che iOS quindi non hai intoppi.

Se tutto questo non ti basta, ti faccio sapere che è completamente impermeabile e che la sua batteria è inestimabile.

Non aspettare un secondo in più e metti al polso uno smartwatch che ne vale la pena spendendo pochissimo. Collegati su Amazon e approfitta del ribasso del 57% che te lo fa avere a soli 29,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.