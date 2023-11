Smartwatch Fossil Gen 6 in SUPER SCONTO su Amazon: 187€ invece di 329!

Lo smartwatch Fossil Gen 6 è un concentrato di stile ed eleganza: un aspetto tradizionale che “nasconde” uno smartwatch super efficiente, dotato di Wear Os, e che oggi puoi acquistare su Amazon all’incredibile prezzo di 187,10 euro invece di 329.

Smartwatch Fossil Gen 6: le caratteristiche

Grazie al supporto di Wear OS by Google, il Fossil Gen 6 si integra perfettamente con i telefoni Android recenti e iOS. Le sue funzionalità avanzate sono progettate per offrirti un’esperienza personalizzata, indipendentemente dalla piattaforma o dal paese in cui ti trovi. La compatibilità è flessibile e sempre all’altezza delle tue aspettative.

Con una durata della batteria che varia da 24 ore a vari giorni in modalità estesa, questo smartwatch si adatta al tuo stile di vita dinamico. Il cavo dati USB con dock magnetico rende la ricarica un gioco da ragazzi, portandoti all’80% in soli 30 minuti.

Il display sempre attivo, ora più luminoso e colorato, offre una vasta gamma di quadranti per personalizzare il tuo look. Con centinaia di app disponibili, dall’assistente virtuale al fitness, pagamenti, musica, social, notizie, giochi, cronometri e altro ancora, avrai tutto a portata di polso. La struttura resistente all’acqua fino a 3 ATM lo rende l’ideale per qualsiasi attività.

Non solo uno stile, ma anche una sostanza. Il Fossil Gen 6 monitora automaticamente obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) e altro ancora. Grazie al GPS integrato, ottieni aggiornamenti accurati su distanza e percorso durante l’attività.

Mantieni tutto sotto controllo con le notifiche di chiamate, messaggi di testo e app direttamente al polso. Rispondi e effettua chiamate quando il telefono non è a portata di mano, rendendo la tua vita più efficiente e connessa. Ottimizza la durata della batteria con le modalità a risparmio energetico ulteriormente semplificate.

L’offerta su Amazon è un’opportunità unica di possedere questo gioiello di tecnologia a un prezzo imbattibile. Non aspettare, afferra il tuo Fossil Gen 6 adesso e porta il futuro direttamente al tuo polso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.