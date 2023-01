Smartwatch fitness con 20 giorni di autonomia e resistente all'acqua a 25€

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa un wearable eccezionale a un prezzo ridicolo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Aeac a soli 25,75 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 5CPMU59X al momento del pagamento.

Grazie a questo sconto più il codice segreto avrai un risparmio incredibile con un taglio sul prezzo di quasi la metà. Inoltre puoi scegliere tra 3 colorazioni quella che preferisci: nero, rosa e viola. Questo smartwatch ha un bellissimo display a colori da 1,69 pollici quadrato, molto sensibile al tocco. Una batteria esagerata e tante modalità per restare in forma.

Smartwatch Aeac a un prezzo da capogiro

Questo smartwatch è perfetto da indossare sia per un uomo che per una donna. È elegante e comodo. Ha un morbido cinturino in silicone e un quadrante sempre visibile, anche alla luce del sole diretta. Potrai scegliere quale sfondo impostare tra quelli precaricati oppure aggiungere un’immagine personalizzata. Scegli tra 14 modalità di sport per tenerti in forma.

Monitora il battito del cuore e la saturazione di ossigeno del sangue in tempo reale, restituendoti dati precisi. Puoi ricevere notifiche direttamente al tuo polso come messaggi, chiamate, sveglie e promemoria. Si collega rapidamente al tuo smartphone e può durare per 20 giorni con una sola ricarica. È resistente all’acqua fino a 5 ATM, con certificazione IP68, quindi lo puoi usare anche per nuotare.

Approfitta anche tu di questa offerta ma fai presto perché è limitata. Prima che svanisca vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch Aeac a soli 25,75 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 5CPMU59X al momento del pagamento. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.