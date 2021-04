Serve un nuovo smartwatch, che – fra le altre funzionalità – sia anche in grado di eseguire un ECG (elettrocardiogramma) dal polso? Quello che abbiamo scovato noi in super offerta su Amazon lo paghi appena 56€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Smartwatch con ECG in super sconto su Amazon

Bello ed elegante, questo wearable è perfetto da abbinare praticamente a qualsiasi outfit. Nella sua cassa rotonda è incastonato un ampio display a colori dove leggere tutte le informazioni che ti servono. Non solo le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth, ma anche altre informazioni essenziali, soprattutto quelle legate alla salute.

Infatti, come anticipato, questo dispositivo è in grado di eseguire un elettrocadiogramma direttamente dal polso, attraverso il pulsante dedicato. Ovviamente si tratta di dati valutatitivi, che non si sostituiscono in alcun modo a quelli raccolti da apparecchi professionali. Tuttavia, proprio a scopo preventivo e valutativo, è molto interessante avere a disposizione uno strumento di questo tipo.

Naturalmente, da ottimo wearable qual è, non mancano tutte le altre funzionalità richieste a uno smartwatch interessante: potrai sfruttarlo per lo sport, ma anche per gestire – come anticipato – le notifiche dello smartphone direttamente dal polso.

Per portare subito a casa questo smartwatch con possibilità di eseguire un ECG al super prezzo di 56€ circa, devi solo essere veloce e – prima di mettere il prodotto nel carrello – spuntare il coupon sconto direttamente in pagina.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Cacciatore seriale di offerte? Allora non perdere le migliori: le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone