Smartwatch ELEGANTISSIMO a soli 49€: il doppio sconto è una PAZZIA

Le parole d’ordine che meglio riescono a descrivere lo smartwatch Mingtawn sono sostanzialmente due: performance e raffinatezza. Parliamo di un orologio tanto elegante quanto ricco di funzioni che difficilmente otterresti scegliendo modelli della concorrenza offerti allo stesso prezzo.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 25% a cui si aggiunge il coupon con sconto di 10 euro da spuntare direttamente in pagina, lo smartwatch sarà tuo con soli 49,99 euro ed un risparmio di ben 30 euro. In confezione ci sarà anche un secondo cinturino in omaggio.

Smartwatch Mingtawn in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

Il design ricercato di questo orologio non passerà mai inosservato. Lo smartwatch vanta la presenza di un bellissimo schermo a colori da 1,32 pollici: qualità eccellente e perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Sono davvero tantissime le funzioni di cui beneficerai grazie a questo incredibile smartwatch. Il sensore ottico integrato monitora automaticamente la frequenza cardiaca in tempo reale, ma potrai anche rilevare manualmente la pressione sanguigna e valutare la qualità del tuo riposo notturno. Presenti 8 modalità sportive che saranno certamente apprezzate dagli atleti: camminata, corsa, ciclismo, basket, nuoto e molto altro ancora. Non manca ovviamente la gestione delle chiamate, dei messaggi e delle notifiche ricevute sul tuo smartphone Android o iOS, a cui potrai abbinare l’orologio sfruttando la connettività Bluetooth.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo smartwatch Mingtawn: lo riceverai nel giro di pochissimi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.