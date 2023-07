Smartwatch elegante con cui rispondi alle chiamate a 28€ (-61€)

Stavi cercando uno smartwatch che ti permetta di rispondere alle chiamate ed effettuarle senza usare lo smartphone ma i prezzi sono proibitivi per le tue tasche? Nessun problema, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo a soli 28,99 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice LW77BKPK al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di ben due sconti per un risparmio totale di ben 61 euro. Davvero niente male, soprattutto considerato che questo dispositivo ha delle ottime prestazioni.

Smartwatch dalle ottime performance a costo ridicolo

Sicuramente con questo doppio sconto il rapporto qualità prezzo è davvero eccellente. Grazie a un altoparlante e microfono incorporati puoi rispondere alle chiamate in arrivo quando è collegato con il tuo smartphone in modalità Bluetooth. E se vuoi chiamare puoi scegliere nella tua rubrica o digitare un numero direttamente sul display. A proposito di quest’ultimo possiede un ottimo schermo rotondo da 1,45 pollici.

È dotato di oltre 100 modalità sportive per tenerti in forma sia in casa che all’aperto. Potrai scegliere tra tantissimi quadranti personalizzabili oppure caricare delle immagini o delle foto. Ha una batteria che può durare per una settimana consecutiva con una sola ricarica. E poi è impermeabile con certificazione di grado IP68.

Se non fai presto rischi davvero di perdere l’occasione del giorno. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 28,99 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice LW77BKPK al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.