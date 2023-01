Smartwatch elegante, impermeabile e con 2 cinturini a circa 29€

Stai pensando di acquistare un wearable ma non vuoi spendere un mucchio di soldi? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Blackview R3 a soli 29,99 euro, invece che 54,99 euro.

Grazie a questo sconto del 45% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa uno smartwatch eccezionale. Anche se non siamo di fronte a un brand conosciuto è evidente, dalle caratteristiche che presenta, che è un ottimo prodotto. Innanzitutto è leggero e molto comodo. In confezione troverai anche due cinturini che ti permetteranno di scegliere il look che desideri. Ha un ottimo schermo ed è resistente all’acqua.

Blackview R3: ottimo smartwatch a pochissimo

Blackview R3 si presenta con un display da 1,3 pollici full touch che garantisce una qualità eccellente anche quando la luce del sole colpisce lo schermo in modo diretto. Potrai personalizzare i quadranti usando quelli già presenti oppure addirittura caricando una tua immagine o una foto. I due cinturini sono leggeri e ti permettono di sostituirli facilmente per avere lo stile che desideri ogni giorno diverso.

È dotato di 12 modalità di sport che ti permetteranno di stare in forma. Mentre le svolgi il tuo smartwatch continua a monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. È in grado di tenere traccia delle fasi del sonno e puoi ricevere notifiche di chiamate, SMS e app come Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e tanti altri. La batteria è in grado di durare fino a 7 giorni con una sola ricarica.

Non perdere quest’occasione più unica che rara. Per evitare che l’offerta scada dovrai essere veloce, per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo smartwatch Blackview R3 a soli 29,99 euro, invece che 54,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

