Smartwatch economico, ma affidabile: prezzo BOMBA su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch affidabile ed elegante, potreste prendere in considerazione l’offerta eccezionale disponibile su Amazon per il LLKBOHA Smartwatch. Questo dispositivo è attualmente scontato del 57%, con la possibilità di utilizzare anche un coupon sconto aggiuntivo di 5 euro. Questo significa che potrete acquistare un orologio completo e di alta qualità a un prezzo davvero conveniente di soli 24,99 euro.

Smartwatch economico, ma affidabile: a questo prezzo è impossibile trovare un prodotto così completo, migliore

Il LLKBOHA Smartwatch è dotato di un grande schermo da 1,85 pollici con touch screen completo e scorrimento della mano, che offre un’esperienza visiva ottima e fluida. Inoltre, con una scelta di 180+ quadranti personalizzabili, potrete scegliere il vostro stile preferito per adattarlo al vostro umore e all’occasione.

Questo smartwatch non è solo elegante, ma anche funzionale. Grazie ai suoi altoparlanti integrati di alta qualità, potrete rispondere o effettuare chiamate direttamente dal vostro polso. Inoltre, riceverete notifiche per chiamate, messaggi e altre app come Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram e Skype. Ci sono anche funzioni pratiche come il controllo della musica, le previsioni del tempo, il promemoria della sedentarietà, il controllo remoto della fotografia, la sveglia e il cronometro.

Il LLKBOHA Smartwatch non è solo un gadget, ma anche uno strumento per il monitoraggio della salute e della forma fisica. Dotato di un sensore di movimento, può monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca dinamica e l’ossigeno nel sangue. Inoltre, registra il sonno profondo, il sonno leggero e il tempo di veglia per aiutarvi a comprendere meglio la vostra salute. Questi dati sono solo per riferimento al fitness e non devono essere considerati a scopo medico.

In termini di compatibilità, questo smartwatch è compatibile con iOS 9.0, Android 5.0 e superiori. Si carica rapidamente e ha una batteria da 270 mAh. Una carica completa richiede solo 2 ore e può durare fino a 7 giorni di uso continuo e 30 giorni in standby. Per iniziare il vostro viaggio nella vita intelligente, è sufficiente scaricare l’app “Gloryfit” e collegarla al vostro smartphone.

Infine, è importante notare che l’acquisto del LLKBOHA Smartwatch è coperto da una garanzia di 12 mesi. Se doveste riscontrare problemi con il prodotto, potrete contattare il servizio clienti professionale che cercherà di aiutarvi entro 24 ore.

In sintesi, se cerchi un orologio intelligente completo ed elegante a un prezzo conveniente, il LLKBOHA Smartwatch è la scelta giusta per te. Approfitta subito di questo sconto FOLLE del 57% più counpon sconto, per acquistarlo ad un prezzo ridicolo di soli 24,99 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.