Smartwatch economici da regalare a Natale: 5 modelli da non perdere

Se un tempo gli smartwatch venivano considerati come dispositivi costosi ma dalla dubbia utilità, negli ultimi anni abbiamo notato quanto in realtà rappresentano dispositivi utili sotto molti e vari punti di vista. Se hai aspettato l’arrivo delle vacanze di Natale per scoprire le offerte più vantaggiose per quanto riguarda l’acquisto degli smartwatch economici da regalare, in questa guida ti diamo la possibilità di valutare cinque modelli largamente apprezzati da milioni di utenti in tutto il mondo.

Si parte da un modello super economico che ha scalato le classifiche di Amazon per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo, via via arrivando poi a quello che secondo noi rappresenta la punta di diamante del settore. Ma bando alle ciance: ecco 5 modelli di smartwatch a prezzo conveniente che non puoi assolutamente farti scappare

Blackview R3

Il primo smartwatch economico su cui dovresti prestare attenzione e il modello Blackview R3, un device con un prezzo di vendita estremamente competitivo e con un design in grado di accontentare tutti. Nonostante il prezzo molto vantaggioso, l’R3 ha dalla sua molti sensori e funzionalità che spesso sono prerogativa dei modelli più blasonati. Monitora il battito cardiaco, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), valuta la qualità del sonno, è compatibile con iOS e Android, è impermeabile fino a 5 ATM (50 metri di profondità) e monta una batteria con un’autonomia massima di 30 giorni (in modalità standby).

Acquista lo smartwatch a marchio Blackview a questo link di Amazon al prezzo di 29 euro.

OPPO Watch Free

Salendo leggermente di prezzo ma restando sotto la soglia dei 50 euro, il modello OPPO Watch Free è spesso considerato come il primo vero smartwatch di marca su cui puntare le antenne. Con un design considerabile come una via di mezzo tra una smartband e uno smartwatch vero e proprio, il Watch Free monta un pannello AMOLED da 1.64 pollici, monitora l’ossigenazione del sangue, registra il battito cardiaco, è in grado di riconoscere fenomeni di disturbo del sonno e supporta fino a 100 modalità di allenamento.

Acquista lo smartwatch a marchio OPPO a questo link di Amazon al prezzo di 47 euro.

Amazfit GTS 2 Mini

Se hai riempito casa di dispositivi per la smart home come lampadine, termostati e magari anche videocamere di sicurezza, lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini ti permette di gestirli senza problemi direttamente dal polso. Come? Semplice: il GTS 2 Mini è l’unico in questa fascia di prezzo a integrare l’assistente digitale Amazon Alexa. Dotato di un bel design che vede la presenza di un pannello AMOLED da 1.55 pollici, lo smartwatch di Amazfit monta il GPS, un ottimo sensore per il battito cardiaco, è impermeabile e ha una batteria di lunga durata con 14 giorni di autonomia.

Acquista lo smartwatch a marchio Amazfit a questo link di Amazon al prezzo di 67 euro.

Amazfit T-Rex Pro

Il T-Rex Pro di Amazfit è l’unico tra gli smartwatch economici disponibili nella nostra guida ad avere un design marcatamente maschile. Con una cassa circolare dotata di due tasti fisici laterali, lo smartwatch integra un pannello AMOLED da 1.63″, il GPS, è impermeabile fino a 10 ATM e supporta fino a 100 modalità di allenamento. La particolarità di questo device è che puoi portarlo con te ovunque tu voglia senza temere di rovinarlo: resta funzionante fino a -40 °C, puoi portarlo fino a 100 metri di profondità e monta una batteria con 18 giorni di autonomia.

Acquista lo smartwatch a marchio Amazfit a questo link di Amazon al prezzo di 127 euro.

Samsung Galaxy Watch5

Alcuni di voi potrebbero storcere il naso scoprendo il prezzo di vendita in offerta di Samsung Galaxy Watch5, ma vi assicuriamo che è il meglio a cui potete ambire se siete alla ricerca di un wearable di livello premium a un prezzo molto competitivo. Non solo hai la possibilità di sfruttare l’enorme potenziale software e hardware del device, compresi i sensori ad altissima precisione, ma puoi anche contare su un device realizzato appositamente per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista. Monta un bellissimo display touch a colori, un precissimo sensore HR per il battito cardiaco, traccia gli ECG, monitora la SpO2 e monta anche una batteria a lunga durata.

Acquista lo smartwatch a marchio Samsung a questo link di Amazon al prezzo di 219 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.