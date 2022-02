Smartwatch ECCEZIONALE: ha tutto all'interno, persino il SATURIMETRO

Uno smartwatch che al polso ti permette di avere di tutto e di più. Possibile? Certo, con questo al tuo polso non puoi avere dubbi. È persino economico, ma se spunti al volto il coupon in pagina lo paghi ancora di meno. Pensa un po', con appena 33,43€ te lo porti a casa e non ne rimani deluso. Impossibile da farlo, già a primo sguardo ti ammalia.

Ovviamente le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Smartwatch senza limiti: ha tutto quello che ti serve

Questo smartwatch è semplicissimo eppure non ti fa mancare nulla. Rispetto a quelli che sei solito vedere, il design è veramente unico perché a primo sguardo sembra un semplicissimo orologio da polso quindi ti regala eleganza ma con un solo tocco, hai comunque un mondo di possibilità a portata di mano.

Nero e perfetto sia sui polsi maschili che femminili, ha un display a colori che personalizzi un po' come vuoi abbinandolo a tutti i tuoi outfit. Tocchi la ghiera e tac: succede la magia. Con una sola occhiata vedi tutto ciò che ti interessa. Orario, dati inerenti alla salute ma non solo.

Infatti all'interno non mancano sensori di prima categoria che tengono traccia dei tuoi allenamenti come del tuo benessere. Come? Grazie a un cardiofrequenzimetro, un saturimetro, un calcolatore della pressione sanguigna e tanto altro ancora.

Ti devo far sapere che neanche la vita quotidiana è lasciata a sé stessa con le notifiche smart e che la batteria non teme confronti: dura più di una settimana con una sola carica.

Acquista al volo il tuo smartwatch pazzesco spuntando il coupon in pagina: diventa tuo con solo 33,43€ su Amazon. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime attivo sul tuo account.