Smartwatch che dura 14gg, impermeabile a 5 ATM e chiamate a 27€

Vuoi acquistare un wearable con tante funzioni e dalle buone prestazioni ma hai un budget limitato? Nessun problema, dai un’occhiata a questa ottima offerta che ho scovato. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo smartwatch a soli 27,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice Q60TBP89 al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di un doppio sconto pazzesco che ti permette di risparmiare ben 72 euro sul totale. Inutile dire che ovviamente questa cifra durerà pochissimo. Quindi fai presto e completa l’acquisto nel più breve tempo possibile.

Smartwatch dalle tante funzioni a un prezzo ridicolo

Il prezzo con questa promozione è davvero molto basso rispetto a quello che offre questo wearable. Ha un bellissimo display da 1,83 pollici molto visibile e sensibile al tocco. Il cinturino in silicone è morbido e leggero. È dotato di oltre 100 modalità sportive per tenerti in forma ed è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Potrai tenere monitorato il tuo stato di salute, tracciare i tuoi spostamenti, le calorie bruciate, controllare la musica e le previsioni del meteo. Grazie al microfono e altoparlanti incorporati puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso senza nemmeno tirare fuori il tuo smartphone. E poi a una super batteria in grado di durare per 14 giorni con una singola ricarica.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio ma come ti dicevo devi essere veloce perché l’offerta scadrà a breve. Per cui dirigiti immediatamente su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 27,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina inserendo il codice Q60TBP89 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.