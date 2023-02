Smartwatch da donna FMK oggi tuo al prezzo FOLLE su Amazon(-44%)

Sei alla ricerca del giusto orologio sportivo multifunzione? Allora non puoi assolutamente perderti questo fantastico smartwatch da donna FMK oggi ad un prezzo incredibilmente basso. Infatti, solo su Amazon, potrai approfittare dello sconto pazzesco del 44% e portarti a casa questo orologio a soli 49,99 euro.

Lo smartwatch FMK è perfetto per Android e iOS ed è in grado di supportare diverse lingue. Potrai utilizzare diverse funzioni come consultare le previsioni del tempo, accedere ad alcune funzioni del tuo smartphone, controllare le tue playlist preferite, la fotocamera remota, avviare il cronometro, la sveglia e molto altro ancora.

Inoltre per te che sei una sportiva, quando ti allenerai, questo fantastico smartwatch ti permetterà di monitorare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. L’orologio intelligente FMK presterà sempre attenzione alla tua salute fisica e mentale. Infatti, grazie al sensore di movimento integrato ad alte prestazioni potrai tenere sotto controllo anche l’ossigeno nel sangue e l’andamento del tuo sonno (sonno profondo, sonno leggero e tempo di veglia).

In questo modo, saprai per quanto tempo e quanto bene dormi di notte. Tutti questi parametri ti aiuteranno a mantenerti in forma e a condurre uno stile di vita più salutare. L’Orologio contapassi da polso è provvisto di una potente batteria e con soli 60 minuti di tempo di ricarica potrà garantirti un’autonomia di 10 giorni.

Estremamente leggero e sottile, potrai personalizzare lo sfondo dello smartwatch con immagini personalizzate in modo da rendere il tuo orologio unico. Potrai ricevere una chiamata e parlare al telefono grazie ad altoparlante e microfono integrati, tramite il Bluetooth.

Alzando il polso, lo schermo si accenderà automaticamente e potrai controllare i messaggi ricevuti da WhatsApp, SMS, Instagram, Facebook, Twitter, Skype e molto altro ancora.

Insomma, lo smartwatch da donna con display touchscreen a colori da 1,32 pollici è assolutamente un dispositivo da non perdere a questo prezzo. Quindi corri su Amazon e acquista smartwatch da donna FMK a soli 49,99 euro. Lo sconto del 44% potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.