Smartwatch con doppio cinturino a 44€: LUSSO e tecnologia al polso

Difficile immaginare di poter portare a casa uno smartwatch con cinturino in metallo, e secondo cinturino in omaggio, a prezzo così basso. Un wearable che mette insieme design e tecnologia, direttamente al polso. Eppure, basta approfittare della super promozione attualmente in corso su Amazon per fare un vero e proprio affare.

Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch con doppio cinturino: un gioiello tech

Il wearable ideale per chi desidera avere un assistente digitale sempre a disposizione, ma non vuole rinunciare alla bellezza di un gioiello da polso. Questo dispositivo, con ampio display in cassa rotonda, arriva a casa addirittura con due cinturini diversi. Uno in metallo, più elegante, mentre l’altro è in silicone, perfetto per outfit più sportivi.

Sfrutta il suo potenziale per gestire dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai abbinato in Bluetooth, ma non limitarti a questo. Puoi usarlo senza problemi anche mentre fai sport: ci sono anche 8 modalità di allenamento specifiche supportate.

Per finire, si tratta anche di un ottimo alleato per la salute. Monitora costantemente il battito cardiaco, ma non limitarti a questo. Infatti, puoi addirittura stimare la pressione sanguigna, se lo desideri. Se deciderai di lasciarlo al polso mentre dormi, sarà perfetto per controllare la qualità del tuo riposo.

Insomma, questo smartwatch non è solo bello e lussuoso, è anche un concentrato di tecnologia affidabile sotto tutti i punti di vista. Non perdere l’occasione di risparmiare in modo sostanzioso su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per portare a casa questo gioiellino a 44€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.