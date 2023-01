Smartwatch con display ENORME e telefonate dal polso a prezzo assurdo (39€)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch che metta d’accordo prestazioni, design e prezzo, l’hai trovato. Questo wearable ha una caratteristica che lo rende unico: è infatti dotato di ampio display touch da ben 1,85″ e non solo. Infatti, oltre a tante funzioni dedicate a sport e salute, dalla sua ha anche la funzionalità di vivavoce. Essenzialmente, puoi parlare al telefono direttamente dal polso.

Un prodotto utile e divertente, che adesso porti a casa da Amazon a gran prezzo: completa l’ordine al volo per accaparrarti il kit con doppio cinturino a 39€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Eccezionale smartwatch in gran sconto su Amazon

Un prodotto che spicca per le dimensioni del display: leggere le notifiche dal polso non è mai stato più comodo. Non occorrerà prendere lo smartphone in mano nemmeno se ricevi una telefonata. Infatti, come anticipato, puoi rispondere direttamente dal tuo wearable.

Tantissime le funzioni dedicate alla salute. Puoi anche stimare la pressione sanguigna e la quantità di ossigeno nel sangue. Immancabile, naturalmente, il controllo del battito cardiaco e della qualità del riposo notturno. Ovviamente, questo gioiellino non manca di avere una serie di funzionalità dedicate anche allo sport: controlla le tue performance e migliora ogni volta che ti alleni. A disposizione, 20 tipologie di workout specifiche.

Insomma, non un banale smartwatch, ma un prodotto completo, con super schermo e telefonate dal polso. Accaparrati adesso a 39€ circa il kit con doppio cinturino da Amazon. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

