Smartwatch con cinturino in acciaio a 50€: LUSSO al polso in sconto lampo

Una delle più ghiotte occasioni lampo del Black Friday Amazon è senz’altro questo lussuoso smartwatch con cinturino in acciaio. Bellissimo ed elegante, è dotato di ampio display e di una marea di funzionalità dedicate a notifiche, sport e salute. Hai persino la possibilità di telefonare direttamente dal polso. Approfitta dello sconto del momento per prenderlo a 50€ circa appena (spunta il coupon in pagina), se la promozione non è già finita. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un wearable super elegante nel design, che però non manca di vantare un cuore super intelligente. Il lato telefonico non potrebbe essere più completo: telefona direttamente dal polso e gestisci rapidamente tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone.

Ancora, è perfetto per la salute: battito cardiaco, saturazione di ossigeno nel sangue, controllo della pressione sanguigna, verifica della qualità del riposo notturno, conteggio calorie e passi e non solo.

Quanto allo sport, neanche qui ci sono lacune: a disposizione hai un sacco di tipologie di workout. Scegli quella che preferisci, allenati e tieni traccia delle tue performance.

Ampia visibilità, grazie al pannello da 1,32″ inserito nella elegante cassa circolare e ottima autonomia energetica. Insomma, a questo eccezionale smartwatch con cinturino in acciaio manca niente. A questo prezzo, è il migliore regalo che puoi farti al Black Friday Amazon: completa l’ordine adesso (spunta il coupon in pagina) per approfittare dell’offerta lampo e prenderlo a 50€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.