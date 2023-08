Smartwatch con chiamata bluetooth: REGALO AMAZON con il doppio sconto

Lo smartwatch Fitpolo, un vero gioiello tecnologico, oggi puoi portarlo a casa tua a soli 19,99 euro invece di 59,99, grazie al coupon sconto esclusivo applicabile direttamente in pagina. Questa è un’occasione che non puoi permetterti di perdere, quindi preparati a scoprire il potenziale di questo dispositivo incredibile.

Smartwatch in offerta: attiva il coupon

Lo smartwatch impermeabile Fitpolo non solo ti permette di effettuare e ricevere chiamate tramite il suo chip Bluetooth avanzato, ma ti consente anche di trasmettere la tua musica preferita dal tuo smartphone. Questo significa che puoi goderti le tue attività sportive e quotidiane con un sottofondo musicale perfetto. Ma non finisce qui: puoi anche ricevere promemoria e notifiche SMS direttamente sul polso, provenienti da app come Whatsapp, Facebook, Messenger e Instagram. Rimani sempre connesso senza sollevare un dito.

La resistenza all’acqua è una caratteristica fondamentale in uno smartwatch e il Fitpolo non ti deluderà. Con la sua certificazione IP68 e 5 ATM, puoi stare tranquillo sapendo che è protetto da polvere, urti e corrosione. Non importa se ti immergi in una piscina o ti trovi sotto una pioggia improvvisa, il tuo smartwatch sarà sempre al tuo fianco. E se sei un appassionato di sport, sarai felice di scoprire che questo dispositivo offre ben 70 modalità sportive. Non solo può monitorare la tua frequenza cardiaca in tempo reale, ma tiene traccia della distanza percorsa, della velocità e del consumo di calorie in tutte le tue attività, aiutandoti a migliorare costantemente le tue prestazioni.

L’esperienza visiva è al centro dell’attenzione con il grande schermo touch da 1,96 pollici. Luminosità regolabile, risoluzione nitida fino a 320 x 386 e controlli touch fluidi ti offrono un’esperienza visiva sorprendente. E per coloro che desiderano un tocco personale, l’app “GloryFit” offre oltre 100 stili di quadranti per orologi tra cui scegliere, consentendoti di personalizzare il tuo smartwatch in modo unico.

La tua salute è importante, ed è per questo che il Fitpolo è dotato di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno e della saturazione dell’ossigeno SpO2. Inoltre, offre una serie di funzionalità come controllo della musica, promemoria sedentario, sveglia e timer. Tutto ciò che ti serve è letteralmente al tuo polso.

La batteria è uno dei punti di forza di questo smartwatch. Con una grande batteria integrata da 300 mAh, puoi godere fino a 45 giorni in standby e fino a 10 giorni di uso quotidiano. Inoltre, è compatibile con Android 4.4 e iOS 9.0 e versioni successive, rendendolo perfetto per la maggior parte dei dispositivi.

Non perdere questa opportunità unica di possedere uno smartwatch che unisce stile, funzionalità e tecnologia di punta a un prezzo incredibile di 19,99 euro. Usa il coupon sconto in pagina e preparati a scoprire un mondo di possibilità al tuo polso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.