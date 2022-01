Smartwatch con Alexa integrata a 22€: FOLLIA Amazon del lunedì

Uno smartwatch bello, fresco, con un sacco di funzioni e – soprattutto – con il supporto ad Alexa. Puoi chiederle qualsiasi cosa dal polso, grazie alla presenza di un microfono integrato. Con le promozioni Amazon del momento, risparmi un sacco e lo porti a casa a prezzo ridicolo: spunta il coupon in pagina e prendilo a 22€ circa appena. Pochi pezzi disponibili, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch con Alexa: prezzo Amazon assurdo

Un wearable leggero, che puoi facilmente indossare tutto il giorno senza avvertire alcun fastidio. Affidati a lui per gestire rapidamente notifiche, avvisi, promemoria, chiamate in arrivo e non solo.

Infatti, la sua peculiarità è la presenza del supporto all'assistente vocale Alexa. Infatti, il microfono integrato nel dispositivo è in grado di captare la voce, recepire i tuoi comandi e fornirti informazioni oppure gestire la casa smart.

Naturalmente, da ottimo smartwatch, è anche possibile sfruttarlo come activity tracker. Lascialo al polso mentre ti alleni e tieni traccia delle tue performance. Infine, puoi affidarti a lui per la salute: monitoraggio del battito cardiaco, qualità del riposo notturno e non solo.

Il momento di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa questo gioiellino compatibile con Alexa è adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per accaparrartelo a 22€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.