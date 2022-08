Smartwatch con Alexa a 24€: gestisci la CASA SMART dal polso (-50%)

Uno smartwatch spettacolare, quello adesso in sconto su Amazon. Un wearable super particolare perché dotato del supporto all’assistente vocale Alexa. Questo ti permette di gestire la casa intelligente direttamente dal polso: pura fantascienza. Ovviamente, si tratta di un dispositivo completo sotto ogni punto di vista perfetto come compagno quotidiano per sport e salute. In più, è dotato di ampio display HD da 1,69″ e dotato di un design super accattivante. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare e risparmia adesso il 50%: portalo a casa a 24€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Lo smartwatch con Alexa costa pochissimo adesso

Un wearable che innanzitutto è pronto ad affiancarti nelle tue attività quotidiane. Perfetto per gestire dal polso le notifiche in arrivo, è anche un validissimo personal trainer. Dotato di funzionalità di activity tracker, vanta anche 14 modalità specifiche di workout fra le quali scegliere le tue preferite.

Ovviamente, è anche perfetto per la salute, grazie al monitoraggio del battito cardiaco H24, il controllo del riposo notturno e non solo. Per finire, lo smartwatch con Alexa ti permette di interagire con l’assistente vocale direttamente dal polso: chiedi informazioni, gestisci la casa smart e non solo.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e risparmia adesso il 50%. Completa l’ordine al volo per averlo a 24€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

