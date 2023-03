Gli smartwatch da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon

Stai pensando finalmente di metterti al polso uno smartwatch per monitorare il tuo stato di salute e gestire le tue attività sportive? Allora dai un’occhiata a questa nostra selezione dei 4 migliori modelli nelle Offerte di Primavera Amazon. Inutile dire che dovrai essere veloce perché queste promozioni sono limitate a soli due giorni.

Offerte di Primavera Amazon: 4 smartwatch a prezzo hot

Abbiamo deciso di andare in ordine di prezzo, per cui il primo modello in questione è Huawei Watch Fit 2. Il suo design ricorda molto un AppleWatch, con un display AMOLED rettangolare da 1,74 pollici e un cinturino in morbido silicone. Oltre alle diverse funzioni di fitness disponibili potrai addirittura rispondere alle chiamate collegando il tuo smartphone in modalità Bluetooth. È tuo a soli 124,90 euro, invece che 149,90 euro.

Passiamo quindi al bellissimo TicWatch Pro 3 Ultra, uno smartwatch elegante e dalle tantissime funzioni. Display rotondo da 1,4 pollici, GPS integrato e fino a 45 giorni di autonomia in modalità Enhanced Essential. Anche in questo caso potrai rispondere alle chiamate direttamente dal tuo polso grazie all’altoparlante e al microfono integrati. Inoltre puoi pagare senza tirare fuori il tuo smartphone grazie alla funzione NFC. Acquistalo a soli 194,99 euro, anziché 299,99 euro.

Il terzo modello di cui vogliamo parlarti non è che abbia poi bisogno di tante presentazioni, si tratta di Samsung Galaxy Watch5 da 44 mm. Un super smartwatch con un sensore incredibile che riesce ad analizzare il tuo corpo come nessun altro. È dotato di un display rotondo in cristallo di zaffiro resistentissimo. Possiede oltre 90 esercizi cacciabili ed è resistente all’acqua fino a 50 metri. Puoi averlo a soli 199 euro, invece che 329 euro.

Infine è doveroso infilare in questa lista un Garmin. In particolare stiamo parlando di Garmin Instinct Solar Tactical, una smartwatch pazzesco e unico nel suo genere. È costruito secondo standard militari che lo rendono resistente alle temperature estreme, agli urti e all’acqua fino a 100 metri di profondità. Ha una super batteria che dura tantissimo e che puoi estendere ulteriormente grazie all’esposizione al sole. Mettilo nel tuo carrello a soli 249,90 euro, invece che 449,99 euro.

Siamo quindi arrivati alla fine di questa selezione di quelli che secondo noi sono i 4 migliori smartwatch che puoi trovare con degli ottimi ribassi in queste Offerte di Primavera Amazon. Ovviamente non sono gli unici, ma devi essere veloce perché le promozioni durano appena due giorni. Ti ricordiamo inoltre che con Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.