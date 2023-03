Smartwatch COMPLETO: con meno di 45€ hai una bomba esclusiva

Se vuoi acquistare uno smartwatch ma non sai quale scegliere o non sai se una cinquantina di euro sono sufficienti, ho ottimo notizie per te. Un modello esclusivo come questo di IOWODO non è da perdere visto che ti permette di avere praticamente tutto.

Sappi che ora è disponibile non con uno ma bensì con due sconti quindi collegati immediatamente su Amazon dove approfitti del 33% di sconto e se spunti il coupon in pagina concludi l’affare. Prezzo finale di appena 43,99€ con uno sconto che supera i 35€.

Le spedizioni non solo sono gratuite ma sono anche rapide se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Smartwatch completo come non mai: spesa minima, resa massima

Bello, perfetto per ogni occasione e soprattutto completo di ogni funzione che ti potrebbe interessare, questo smartwatch è promosso a pieni voti. Pensa che sta bene sia su polsi maschili che femminili quindi non farti problemi sotto quel punto di vista.

Ha un display tondo e luminoso che personalizzi. A primo impatto può sembrarti un più classico orologio da polso ma basta toccare con un dito per vedere la tecnologia esplodere sotto i tuoi occhi.

A portata di mano hai di tutto e di più visto che tieni sotto controllo salute, sport e vita quotidiana. In modo particolare tra le diverse caratteristiche spiccano:

cardiofrequenzimetro;

monitor del sonno;

pedometro;

impermeabilità;

24 modalità sportive;

notifiche smart;

chiamate direttamente da smartwatch.

Se hai dubbi, la batteria è un altro punto forte visto che dura veramente tanto con una sola carica: non dovrai staccarlo e attaccarlo di continuo.

Non perdere questa occasione e acquista immediatamente il tuo smartwatch su Amazon con soli 43,99€ spuntando il coupon in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.